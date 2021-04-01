Discord, Clubhouse rakibi 'Stage Channels''ı hayata geçirdi!

Clubhouse ses temelli sosyal medya uygulaması olarak son dönemin popüler simgelerinden biri oldu. Şimdilik sadece iOS platformunda hizmet veren Clubhouse'a karşı, rakipler de kendi 'Clubhouse'larını geliştirmeye başladı. Twitter Clubhouse'a benzer Twitter Spaces için adımlar atarken, Discord'un da ses özelliği için test yaptığı doğrulandı. Şimdi ise Clubhouse benzeri Discord Stage Channels, kullanıma sunuldu.

CLUBHOUSE RAKİBİ DİSCORD STAGE CHANNELS YAYINDA

Discord Stage Channels'a boşuna Clubhouse'un benzeri denilmiyor. Zira bu özellikte de Clubhouse'ta olduğu gibi sohbeti başlatan bir moderatör bulunuyor. Moderatör, el kaldıran diğer katılımcılara söz verebiliyor. Kısacası kanalın birçok anlamda kontrolü, Clubhouse'ta olduğu gibi moderatör tarafından sağlanıyor. Zaten Discord da moderatörleri bir sahne görevlisi olarak düşünmemizi istiyor. Fakat Stage Channels'ın sadece topluluk sunucuları için kullanılabilen yeni bir kanal türü olduğunu belirtelim.

DİSCORD STAGE CHANNELS NASIL KULLANILIR?

iOS tarafında yer alan Clubhouse uygulamasına (Yakında Android sürümü gelecek) nazaran Stage Channels, Discord'un Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve web sürümlerinde yayında bulunuyor. Bu platformlardan birinde Discord'un Channels özelliğini denemeniz mümkün.

