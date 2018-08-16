Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı" ifadesine ilişkin, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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