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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması bugün Ankara'da başlatıldı

04.04.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında 2021 Ekim ayında Roma'da varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun, Stratejik Mekanizma'nın ekonomik ve ticari boyutundaki iş birliğini geliştirmek üzere 5- 6 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması bugün Ankara'da başlatıldı

Bakanlıktan yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'na yönelik ortak basın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma'da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da başlatılmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma iş birliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirilmiştir. Türkiye ve ABD, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye'nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır" denildi.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun, Stratejik Mekanizma'nın ekonomik ve ticari boyutundaki iş birliğini geliştirmek üzere 5- 6 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edeceği bildirilen açıklamada Türkiye ve ABD'nin, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının bu yıl düzenlenmesini amaçladığı aktarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden
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