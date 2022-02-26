Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlara uyarı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter'daki hesabından 'Önemli; Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlarımız' başlığı ile şu uyarıyı yaptı:

"Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı’nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür. Otelde sizlere Varşova Büyükelçiliğimiz de yardımcı olacaktır. Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenler Polonya'dan 15 gün içerisinde ayrılmak ve ülkemize dönmek mecburiyetindedirler."

(DHA)

