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Dışişleri Bakanlığı: İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak

15.05.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT), dışişleri bakanları düzeyinde Gazze saldırıları gündemiyle olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı: İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak yarın olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

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Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Filistin

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