Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle kutlama paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 81 vilayetteki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri kullanılırken paylaşılan videoda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözlerine yer verildi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!????????



81 vilayetteki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz.



Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal… pic.twitter.com/jhUapxiYnw — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 28, 2023

(İHA)





