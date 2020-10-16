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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Nahçıvan'ın Ordubad kentine düzenlediği roketli saldırıya yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırısına sert tepki göstererek "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir."

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