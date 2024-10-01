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Dışişleri Bakanlığı'ndan gerilimin tırmandığı Lübnan için açıklama: Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
01.10.2024 17:52
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İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı 'Kuzey Okları' operasyonu tüm dünyanın gözünü bu bölgeye çevirdi. İsrail, Lübnan'ın sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan ederken, Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da bulunan vatandaşlara yönelik alternatif planlar hazırladığı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gerilimin tırmandığı Lübnan için açıklama: Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır

İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılar dozunu artırarak devam ediyor. Günlerdir beklenen kara operasyonu 'Kuzey Okları' adıyla başlatılırken, Lübnan'da bulunan siviller de ülkeyi terk etmeye başladı. Birçok insan havalimanlarına akın ederken, uçaklarda boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Buradaki olaylara kayıtsız kalmayan ve süreci yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı tarafından da Lübnan'da bulunan Türklerle ilgili açıklama yayımlandı.

"DURUMUN DAHA DA KÖTÜYE GİTME İHTİMALİ BULUNMAKTADIR"

Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitme ihtimali bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

"HEYET SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi” tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

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"DUYURULARI YAKINDAN TAKİP ETMELERİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Lübnan
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