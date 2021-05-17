Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Gerçeklikten kopuk beyanları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı beyanlar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.
Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye- Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı ülkede İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini ifade etmişti.
Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yineledi. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı ülkede İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini ifade etmişti.
Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yineledi. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.
Nehammer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlarken bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü.
Türkiye'nin söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını işaret eden Nehammer, Viyana'da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılması ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin gerilimi artırdığı iddiasında bulunmuştu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da hafta sonu düzenlenmesi planlanan 4 farklı Filistin'le dayanışma gösterisi güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, buna karşı İsrail yanlısı gösteriye izin verilmişti. (DHA-AA)