Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Gerçeklikten kopuk beyanları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı beyanlar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

"KÜLLİYEN REDDEDİYOR VE KINIYORUZ"

Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye- Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NEHAMMER NE DEMİŞTİ?

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı ülkede İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini ifade etmişti.

Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yineledi. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.