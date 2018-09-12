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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, büyükelçileri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kosova, Norveç ve Sırbistan'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kosova, Norveç ve Sırbistan'ın Ankara büyükelçilerini kabul etti.

Bozkır, komisyon başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen'i ve Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile ayrı ayrı görüştü.

İlk olarak Spahiu'yu kabul eden Bozkır, nezaket ziyaretinde bulunan kardeş ve dost ülke Kosova'nın Ankara Büyükelçisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kosova'nın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu ve Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayan Bozkır, bundan sonraki dönemde de Kosova'nın daha güçlü hale gelmesi ve dünya platformunda hak ettiği yeri alması için Türkiye olarak çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bozkır, Balkanlardaki istikrar ortamının tekrar güçlendirilmesi bağlamında, Kosova ile parlamenter düzeydeki bu ilişkinin çok önemli olduğuna inandıklarını ifade etti.

-"Türkiye için yeri ayrı"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, daha sonra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen ile görüştü.

Norveç'in Türkiye için önemli bir ülke olduğunu dile getiren Bozkır, hem NATO bünyesinde hem Avrupa boyutunda Norveç ile iyi iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Norveç'in, AB üyeliğini referandumla son anda kabul etmediğini anımsatan Bozkır, buna rağmen iyi bir Avrupalı, Avrupa'nın fikir, ekonomi ve savunma alanlarında önemli bir ülkesi olarak Türkiye için yerinin ayrı olduğunu anlattı.

Bozkır, "1,5 milyar dolara yakın ticaret hacmimiz var. Ayrıca bugün yaşadığımız gerek Suriye'de gerek bölgemizde gerek Avrupa sathında gerek ABD ile ilişkiler bakımından kendisiyle yararlı görüş teatisinde bulunacağız. Türkiye-Norveç ilişkilerine parlamenter düzeyde en iyi katkıyı yapmak amacındayız." dedi.

Büyükelçi Ellefsen de Bozkır'ın, kendisini misafir etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Komisyonun, Bozkır'ın başkanlığında başarılı bir dönem yürüteceğini kaydeden Ellefsen, "Türkiye ile Norveç arasında ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu teyit etmekten mutluluk duyuyorum. Hem ben hem büyükelçiliğim ilişkilerin olumlu düzeyde sürmesi anlamında çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. NATO'da müttefik ülkeleriz, her ikimizde AB üyesi değiliz. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Bozkır, daha sonra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yapan Bozkır, dostluk ilişkilerini sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

Markovic de ilişkilerin artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

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