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Dışişleri, Kosova'da 1 polisin öldüğü saldırıyı kınadı: Barışın tek yolu diyalogtur

24.09.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyünde bu sabah meydana gelen ve Kosovalı 1 polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri, Kosova'da 1 polisin öldüğü saldırıyı kınadı: Barışın tek yolu diyalogtur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir grup Sırp'ın polis noktasına düzenlediği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"BARIŞIN TEK YOLU DİYALOGTUR"

Bilgiç, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyünde bu sabah meydana gelen ve Kosovalı 1 polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır. Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arzetmektedir. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Kosova

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