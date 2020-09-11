HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt: Gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun!

Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt: Gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Avrupa Birliği’nin 'Doğu Akdeniz’ bildirisine tepki geldi. Aksoy, "Bildirideki ifadeler geçen sene olduğu gibi taraflı gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur" ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt: Gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun!

AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadelere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy açıklamasında şunları ifade etti:

"Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, geçen sene olduğu gibi taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Yunanistan’ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir.

Türkiye Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve AB’ye aday bir ülkedir. Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Adanın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB’yi alet etmemesi ve AB’nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası verildiHDP'li vekile 10 yıl hapis cezası verildi
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Diğer Haberler
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası verildi
Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt
Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt
Türkiye’nin en ilginç mezarlığı görenleri şaşırtıyor
Burası Türkiye'nin en ilginç mezarlığı
Antalya'da sıcaklar bunalttı! Sahillere akın ettiler
Sahillere akın ettiler
Niğde'de durum vahim! Vali Şimşek açıkladı: Kentimizdeki tablo iç açıcı değil
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme! Detaylar belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.