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  4. Dışkı sınırı! Komşusundan rahatsız olan adam yaptığı şeyle şaşkına çevirdi

Dışkı sınırı! Komşusundan rahatsız olan adam yaptığı şeyle şaşkına çevirdi

30.04.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletindeki Lodi Kasabasında yaşayan bir adam komşusuyla yaşadığı kavgalardan ötürü araya bir set çekme kararı aldı. ABD'li adam birbirlerinin alanına geçmemek için inek dışkılarından oluşan bir sınır çizdi.

Dışkı sınırı! Komşusundan rahatsız olan adam yaptığı şeyle şaşkına çevirdi

Komşusuyla yaşadığı tartışmaların ardından inek dışkısından 76 metreden fazla uzun bir set çeken adam ilginç çözümüyle konuşuluyor.

İki evin sınırını dışkıyla ayıran adam, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle böyle bir yöntem bulduğunu söylüyor.

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KOKUDAN CAM AÇAMIYORLAR

Fox 2'de yer alan habere göre, her iki evde de şu an ev sahipleri yaşamıyor ancak kiracılar keskin koku nedeniyle oldukça rahatsız. Camları dahi açamadıklarını söyleyen kiracılar ev sahiplerinden en azından buraya bir çit yapılmasını talep ediyorlar.

Duvarı inşa eden komşunun adı verilmedi ancak burası artık "dışkı sınırı" şeklinde tanımlanıyor.


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