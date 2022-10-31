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  4. DİSK'in "İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi" açıklandı

DİSK'in "İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi" açıklandı

31.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) "İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi" basın toplantısı ile duyuruldu.

İSTANBUL (AA) - Konfederasyonun Beşiktaş'ta bulunan genel merkezinde bildirgeyi sunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının eşiğindeki ülke için karar anında olunduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i, halk egemenliğiyle yeniden kurup laik sosyal ve demokratik bir hukuk devleti niteliğine gerçekten kavuşturarak geleceğe taşımak gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, "Her tarihsel dönemde sendikalar başta olmak üzere emeğin örgütlü gücü zayıfladıkça, işçi sınıfının toplumsal ve siyasi gücü geriletildikçe, genel olarak örgütlülüğü engellendikçe demokrasi de gerilemiştir. Türkiye, bu gerilemenin en çarpıcı ve hızlı yaşandığı ülkelerden biridir." iddiasında bulundu.

Çerkezoğlu, Türkiye'nin ağır bir demokrasi krizi içine girdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Nüfusun çoğunluğu olan hem ülkenin değer ve güzelliklerini üreten milyonların söz sahibi olmadığı cumhuriyet ismiyle çelişecektir. İşçi sınıfı olmadan cumhuriyet olamaz. Emek olmadan, halk olmadan, demokrasi olmadan cumhuriyet olamaz.

Cumhuriyet, ikinci yüzyıla ancak başta örgütlü işçi sınıfı olmak üzere halk egemenliği ile taşınabilir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin belki de kader anında ülkemizi hangi cumhurbaşkanının yöneteceğine, hangi parti ve partilerin iktidara geleceğine elbette bir karar vereceğiz ama sadece bir aday bir parti tercihi yapmayacağız. AKP’nin kökleştirdiği neoliberal dönüşümün bir sonucu olarak işçilerin, emekçilerin, yoksulların, gençlerin, kadınların, halkımızın geniş kesimlerinin siyasetten dışlanmasına, tüm ifade ve katılım kanallarını kapatılmasına, siyasetin demokratik zeminlerden uzaklaştırılmasına karşı bir yanıt üreteceğiz."

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