Dişlerimizi yıllardır yanlış fırçalıyormuşuz! Bu yöntem diş çürüklerini önlüyor, dişleri bembeyaz yapıyor

Ağız ve diş sağlığı için büyük önem taşıyan diş fırçalamanın gün içerisinde en az 2 kez yapılması gerekiyor. Dişlerimizi fırçalarken yaptığımız aşamalar yanlış olabiliyor. Dişlerin sağlığı için bu yanlışları öğrenip tekrarlamamak gerekiyor. TikTok üzerinden paylaşım yapan bir diş hekimi diş bakımında sıklıkla yapılan hataları belirtti.

FIRÇALAMADAN ÖNCE SUYA TUTMAK DİŞ MACUNU ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Diş hekimi, fırçalamadan önce diş fırçanızı musluğun altına tutmanızın yaygın yapılan hatalardan olduğunu belirtti. Diş macununu sulandırmamak ve etkilerini azaltmamak için hepimizin dişlerimizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalamamız gerektiği ortaya çıktı.

DİŞ ETİ ÇİZGİSİNİ FIRÇALAMAYI ATLAMAYIN

Kuru fırçanıza diş macunu doldurduğunuzda, bir sonraki önemli adım sadece dişlere odaklanmak yerine diş eti çizgisini fırçalamayı hatırlamaktır. Diş eti çizgisindeki plak ve yiyecek artıklarını azaltmak, diş eti hastalığına veya diş çürümesine neden olabilecek bakteri oluşumunu önlemek için önemli bir adımdır.

FIRÇALADIKTAN SONRA AĞZINIZI ÇALKALAMAYIN

Dişlerinizin inci gibi beyaz görünmesini istiyorsanız kaçınmanız gereken bir diğer büyük aksilik, fırçalamadan hemen sonra ağzınızı çalkalamaktan kaçınmaktır. Tavsiyeler: "Fırçaladıktan sonra fazla diş macununu tükürün. Fırçaladıktan hemen sonra ağzınızı çalkalamayın, çünkü kalan diş macunundaki konsantre florürü yıkayacaktır. Durulamak onu seyreltir ve önleyici etkilerini azaltır."

DİŞ FIRÇASINI 3-4 AYDA BİR DEĞİŞTİRİN

Son olarak, Londra merkezli klinik, insanların 'diş fırçalarını düzenli olarak değiştirmemelerini' tavsiye etti. Diş uzmanları Colgate, web sitelerinde diş fırçalarımızı her üç ila dört ayda bir değiştirmemiz gerektiğini açıklayarak bu tavsiyeyi detaylandırabilir.

HASTA OLDUYSANIZ DİŞ FIRÇANIZI DEĞİŞTİRİN

Ev tipi diş macunu markası da şunu öneriyor: "Hasta olduysanız, özellikle de diş fırçası diğer diş fırçalarına yakın bir yerde saklandıysa, yeni bir diş fırçası almayı düşünün. "Şüpheye düştüğünüzde, kıllara bakın. Yıpranmışlarsa dişleri o kadar iyi temizleyemezler. Çocuklar genellikle yetişkinlerden daha sıkı fırçaladıkları için diş fırçalarının daha sık değiştirilmesi gerekebilir."

KAHVALTIDAN SONRA FIRÇALAMAK DİŞ MİNESİNE ZARAR VERİYOR

Uzman, kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamanın bir alışkanlık olduğu konusunda uyardığında TikTok kullanıcılarını şok etti. "Kahvaltıdan sonra, dişlerini fırçalamaman gerektiğini biliyor muydun?" dedi. Bunun öncelikle kahvaltı yaptığınızda ağzınızın asidik hale gelmesinden kaynaklandığını belirterek açıklamaya devam etti. “Yani, kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçaladığınızda yaptığınız şey, asidi dişe fırçalamak ve bu da diş minesini aşındırır.” dedi.

