HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri belli oldu mu? DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri belli oldu mu? DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

02.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri ile ilgili beklenen açıklama Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri belli oldu mu? DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin gerçekleştirilecek Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili ÖSYM tarafından yazılı açıklama yayımlandı. Sınav yerlerine ilişkin detaylar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri ve DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MBSTS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU 2022?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin gerçekleştirilen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sınav giriş belgelerini yayımladığını duyurdu.

DİB MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 12 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınava ilişkin adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

DİB MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinden edinebilecekler.

İşte DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı:

https://ais.osym.gov.tr

Adaylar, aday işlemleri sistemi kısmından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarın okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?
Dünyanın merakla takip ettiği müzakerelerle ilgili Zelenskiy'den kilit ifadeDünyanın merakla takip ettiği müzakerelerle ilgili Zelenskiy'den kilit ifade
Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandıZelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Rusya, Herson'u ele geçirdi; müzakereler bugün

Rusya, Herson'u ele geçirdi; müzakereler bugün

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.