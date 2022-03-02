Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri belli oldu mu? DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin gerçekleştirilecek Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili ÖSYM tarafından yazılı açıklama yayımlandı. Sınav yerlerine ilişkin detaylar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri ve DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MBSTS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU 2022?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin gerçekleştirilen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sınav giriş belgelerini yayımladığını duyurdu.

DİB MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 12 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınava ilişkin adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

DİB MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinden edinebilecekler.

İşte DİB MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı:

https://ais.osym.gov.tr

Adaylar, aday işlemleri sistemi kısmından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinecekler.

