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  4. Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

07.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Tv’de yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ isimli programla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyanet Tv’de yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ isimli program hakkında medyada çıkan haberlere yönelik açıklamada şunlar kaydedildi:

“Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. ‘İftarı Beklerken’ adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.”

'35 BİN LİRA' İDDİASI

Medyada çıkan haberlerde Diyanet TV'nin Ramazan yayınları nedeniyle bir ay boyunca günlük kirası 35 bin lira gezinti teknesi kiraladığı yer almıştı.

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Ramazan

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