HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet'ten son dakika Umre açıklaması: 27 Şubat 2020'de durduruldu

Diyanet'ten son dakika Umre açıklaması: 27 Şubat 2020'de durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Umreden dönen bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Suudi Arabistan'dan gelen 10 bin 330 vatandaş karantinaya alındı. Umreden dönen vatandaşların sağlık durumu yakından takip edilirken, konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Diyanet'ten son dakika Umre açıklaması: 27 Şubat 2020'de durduruldu

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır. Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir. Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!
Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse geri getirHırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse geri getir
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
umre diyanet işleri başkanlığı Son dakika koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Diğer Haberler
İmdadına JAK timi yetişti!

İmdadına JAK timi yetişti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemi: Kütüphaneler kapatılacak

Bakanlık'tan koronavirüs önlemi: Kütüphaneler kapatılacak

Everest'te mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili yeni gelişme

Everest'te mahsur kalmışlardı! Flaş gelişme

Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse geri getir

Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse geri getir

9 Avrupa ülkesinden dönecek olan vatandaşlar için çok önemli gelişme

Türkiye'ye dönecek vatandaşlar için çok önemli gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.