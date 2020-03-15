Diyanet'ten son dakika Umre açıklaması: 27 Şubat 2020'de durduruldu

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır. Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir. Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır."

