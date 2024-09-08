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  4. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den otopsi işleminden sonra ilk açıklama!

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den otopsi işleminden sonra ilk açıklama!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.09.2024 20:42
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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, otopsi işlemi yapılan Narin hakkında açıklamalarda bulundu. Eren, "Narin’in konduğu çuvalda terlikleri, çantası, elifbası bulundu." dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den otopsi işleminden sonra ilk açıklama!

Adli Tıp Kurumu (ATK) önünde akşam saatlerinde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Narin’in konduğu çuvalda terlikleri, çantası, elifbası bulundu. Ceset deforme olmuş, ölüm sebebi daha netleşmedi. Otopsi devam ediyor" bilgisi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin
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