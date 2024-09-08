Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den otopsi işleminden sonra ilk açıklama!

Adli Tıp Kurumu (ATK) önünde akşam saatlerinde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Narin’in konduğu çuvalda terlikleri, çantası, elifbası bulundu. Ceset deforme olmuş, ölüm sebebi daha netleşmedi. Otopsi devam ediyor" bilgisi verdi.
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