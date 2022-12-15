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Diyarbakır'da adliye önü karıştı! Testere, golf sopaları havada uçuştu... 1 kişi ağır yaralı

15.12.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Testere, golf sopası, ve taşların havada uçuştuğu kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kavganın kız verme meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıkarken, tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da adliye önü karıştı! Testere, golf sopaları havada uçuştu... 1 kişi ağır yaralı

Diyarbakır’da, adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; demir testere, golf sopası ve taşların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında, kız verme meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; golf sopalı, demir testereli ve taşlı kavgaya dönüştü.

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1'İ AĞIR 4 YARALI

Kavgada 1’i ağır 4 kişi, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar, ayırılırken, suç aletlerine de el koyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

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(DHA)

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