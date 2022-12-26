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Diyarbakır'da askeri araç devrildi! 6 asker yaralandı

26.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır-Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da askeri araç devrildi! 6 asker yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

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(DHA)

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Diyarbakır askeri araç

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