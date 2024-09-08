Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa döküldü! Narin için yürüdüler

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı tüm Türkiye merak ederken küçük kızın hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu arama çalışmalarının 21. gününde duyurdu. Narin'in yaşamını yitirmesi olayına ilişkin 21 kişi gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği Diyarbakır'da binlerce vatandaş sokağa dökülerek yürüyüş yaptı.

Cansız bedeni bulunan Narin Güran için Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Örgütü önünde bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüşe başladı.

Kalabalık "Narin Güran ölümsüzdür", "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" ve " Narin'e uzanan eller kırılsın" sloganları atarak yürüdü.