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Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Silvan karayolunda park edilen şüpheli otomobil, güvenlik güçlerince fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı.

Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

Diyarbakır- Silvan karayolunun 6'ncı kilometresinde, bugün öğleden sonra yol kenarına park edilen otomobili gören sürücüler, şüphelenip polise haber verdi.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, karayolunu ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Ekiplerin çağırdığı bomba imha uzmanları, inceleme yaptıkları otomobili, fünye yerleştirip, kontrollü şekilde patlattı.

Otomobildeki inceleme sürerken, yol yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bombalı araç Silvan

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