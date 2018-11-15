Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

Diyarbakır- Silvan karayolunun 6'ncı kilometresinde, bugün öğleden sonra yol kenarına park edilen otomobili gören sürücüler, şüphelenip polise haber verdi.
KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, karayolunu ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Ekiplerin çağırdığı bomba imha uzmanları, inceleme yaptıkları otomobili, fünye yerleştirip, kontrollü şekilde patlattı.
Otomobildeki inceleme sürerken, yol yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)
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