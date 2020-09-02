Diyarbakır'da durum çok ciddi! Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de vaka artışlarına dikkat çekerek, yoğun bakım hasta sayısının ve buna bağlı olarak ölüm sayısının da arttığını söyledi. Tekin, "Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor aşamasındayız. Maalesef hasta sayısında bir artış oldu bununla birlikte hastaneye yatan hastalarımızda artış var ve yoğun bakımlarda artışımız var. Yoğun bakım artışları ile birlikte ölüm sayısında da artışlar oluyor. Bu vaka sayısındaki artış devam ederse, önümüzdeki günlerde özellikle yoğun bakım ihtiyacında artış ve bununla birlikte sağlık hizmetlerindeki verilmesi gereken hizmette bir aksamaya yol açabilecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısındaki artışta ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da birinci dalga nın ikinci pikinin yaşandığını açıkladı. Bayramla birlikte artan hareketliliğin vaka sayısını artırdığına dikkat çeken Bakan Koca, bu artışlara özellikle düğünlerin ana kaynak olduğunu ifade etti. Yer yer bazı illerde hastane sıkıntısı yaşandığını aktaran Bakan Koca, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da bu sorunun aşıldığını, Diyarbakır'da ise kısmen sorunun devam ettiğini ifade etti. Bu illere yoğun bakım takviyesi yapıldığına da vurgu yapan Bakan Koca, özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla artırdıklarını belirtti. Fahrettin Koca, Konya’da 460 ekip, Şanlıurfa’da 200 ekip, Mardin’de 111 ekip, Diyarbakır’da 370 ekip, Erzurum’da 207 ekip, İzmir’de 350 ekip, Kayseri’de 120 ekip ve Van’da da 128 filyasyon ekibinin sahada olduğunu söyledi.

'SAYILAR ARTMAYA DEVAM EDERSE FARKLI KISITLAMALARA GİDİLEBİLİR'

Koronavirüste normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonrası düğünler, taziyeler ve toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde yaşanan artışla birlikte vaka sayılarının da arttığını ifade eden Tekin şunları kaydetti:

"1 Haziran'da normalleşme sonrası ile birlikte, düğünler, taziyeler, toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde bir artış olmuştu Diyarbakır'da. Yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu etkinlikler ya da sosyal vecibeler daha fazla yapılıyor. Kalabalık ortamlar oluşuyor. Gerçekten de bu toplu alanlardaki kalabalık ortamın olması ve bu ortamlarda çok fazla zaman geçirmekle birlikte vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Bakanlığımızca bunlarla ilgili bazı kısıtlamalara gidildi. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra önümüzdeki günlerde belki bu sayılar artarsa bakanlık daha farklı kısıtlamalara gidebilecek diye düşünüyorum."

'İZOLASYONU İHLAL EDENLER VAR, CİDDİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR'

İzolasyonu çok fazla ihlal eden vatandaşların olduğunu ve bunların vaka sayılarını arttırmada önemli rol üstlendiğine de vurgu yapan Recep Tekin, sayısı artırılan izolasyon ekipleriyle bunun önüne geçilmesinin sağlanacağını belirtti. Buna rağmen izolasyon kuralına uymayanlar için ciddi yaptırımların da gündeme gelebileceğini anlatan Tekin, "İzolasyonu çok fazla ihlal eden vatandaşımız var. Bu çok çok önemli. Sonuç itibariyle pozitif bir vakanın toplumda dolaşması en az 3,4 kişiye bulaşı sağlayacaktır. Daha fazla bulaş, daha fazla hasta sayısı, daha fazla hastaneye başvuran kişi ve bununla birlikte yatan hasta ile yoğun bakımda yatan hasta sayısında artışa yol açacaktır. Bu da sonuç olarak ölüme katkı sağlıyor. Vefat eden hasta sayısında daha fazla yol açıyor. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; pozitif iseniz veya temaslı iseniz lütfen 14 gün boyunca evde kalın. Hiç dışarı çıkmayalım. Tedavimizi, takibimizi evde devam edelim. Zaten filyasyon ekiplerinin bunu sağlaması için sayısı artırıldı. Öyle tahmin ediyorum ki izolasyonu ihlal edenlere artık ciddi yaptırımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

(DHA)

