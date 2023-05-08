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Diyarbakır'da gerginlik! Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

08.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da iki aile arasında para anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silah, sopa ve taş da kullanıldı. Olay yerine gelen polis, biber gazıyla müdahale ederek grubu ayırırken, mahallede geniş güncelik önlemi alındı. Polis, tarafların karşı karşıya kalmaması için bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Diyarbakır'da gerginlik! Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Akraba iki aile arasında markette '400' TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı. Diğer yakınların da olaya dahil olmasıyla sözlü tartışma silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de taşlı saldırı yapılınca, polis gruba biber gazı sıktı. Polisinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı, bir hafif ticari araç da hasar gördü.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı kişileri ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, tarafların karşı karşıya kalmaması için bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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