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  4. Diyarbakır’da korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini araçla ezerek öldürdü…

Diyarbakır’da korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini araçla ezerek öldürdü…

24.06.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 7 yaşındaki çocuğun, babasının çalışır durumda bıraktığı aracı kaçırarak çarptığı kardeşi öldü. Bağlar ilçesindeki olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini araçla ezerek öldürdü…

Diyarbakır'da çalışır halde bırakılan aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, kardeşine çarptı. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bağlar ilçesinde dün bir sitenin içerisinde sürücüsünün çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı.

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Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B, bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B'ye çarptı. Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B, yaşamını yitirdi.

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Kaza anı site içerisindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

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