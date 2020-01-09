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  4. Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’dan korkunç bir son dakika haberi geldi. Kayapınar ilçesinde bir kişi, ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulundu.

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Korkunç olay, merkez Kayapınar ilçesi Beşyüzevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı işe gitmek için mahallenin bulunduğu cadde üzerinden geçen vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞZINA TOPRAK DOLDURMUŞLAR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yerde yatan şahsa müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın öldüğü tespit edilmesi üzerine polis ekipleri kimlik tespit çalışmasına başladı. Olay yerine yapılan incelemede polis, şahsın Recep C. (32) olduğunu ve ağzına toprak doldurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Araştırmalarına titizlikle devam eden polis ekipleri, çevrede yaptıkları incelemede ise Recep C.’nin cansız bedenin bulunduğu yerin 50 metre ötesinde aracını buldu.

Polis ekipleri incelemesini tamamladıktan sonra Recep C.’nin kim veya kimler tarafından öldürüldüğüne ilişkin inceleme başlattı. Recep C.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Toprak cinayet

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