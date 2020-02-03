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  4. Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Giriş-çıkışlara kapatıldı

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Giriş-çıkışlara kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 19:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Çin’den gelen bir kişi, koronavirüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanın bulunduğu kat önlem amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Giriş-çıkışlara kapatıldı

Seyahat için Çin’e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce Türkiye’ye döndü. Daha sonra Diyarbakır’a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Koronavirüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, M.B.’nin Çin’den geldiğini söyledi. Hastanın Çin’den gelmesi sebebi ile panikle hastaneye başvurduğunu kaydeden Tekin, "Hastada herhangi bir belirti yok. Panik halinde Çin’den de geldiği için hastaneye başvurmuş acaba bende de var mı diye. Şu an için tetkikleri yapılıyor, aktif bir bulgu yok. Bizim düşüncemiz negatif yönde. Tetkiklerin ardından vatandaşı evine göndereceğiz ve kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle takibe alacağız" dedi.

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Diyarbakır Korona virüsü hastane çin

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