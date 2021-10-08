Diyarbakır'da okul önünde 'kız meselesi' kavgası! Öğrenciler birbirine girdi

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler semtinde bulunan Gaziler Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencileri okul içerisinde, iddiaya göre kız meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler farklı gruplara ayrılarak okulun karşısında bulunan park ile sağlık ocağı önünde beklemeye başladı.

CEP TELEFONU İLE KAVGA EDEREK KARŞISINDAKİNİN KAFASINA VURDU

Park içerisinde bekleyen öğrenciler kısa süre sonra sağlık ocağı önünde bulunan diğer öğrencilerin yanına gelerek bir anda kavga etmeye başladı. Bıçak, tekme ve yumruk ile kavga eden öğrencilerden biri hızını alamayarak cebinden çıkardığı cep telefonuyla diğer grupta bulunan öğrencinin kafasına vurdu.

2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar kameraya yansırken, çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla diğer öğrenci ise darp sonucu yaralandı. Yaralı öğrenciler olay yerine gelen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma yaparak inceleme başlattı.

(İHA)

