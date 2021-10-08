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İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

08.10.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de motosiklet kaskı ile alt geçide giren bir kişi, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırıp geldiği motosiklet ile kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken iki şüpheliden biri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Mecidiyeköy alt geçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri alt geçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile alt geçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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