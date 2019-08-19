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Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı. 8 işçinin de iş akitleri askıya alındı.

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır." (DHA)

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