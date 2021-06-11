Diyarbakır’da saldırı ihbarı alınan evin önünde TOMA'lı önlem

Olay, 9 Haziran’da gece geç saatlerde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya üzere, Murat Bayram, boşanma aşamasında olduğu eşi Nupelda Bayram’ın, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat Bayram, isimleri henüz öğrenilemeyen babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi Cevdet Küntaş’ın evine gitti. Murat Bayram, yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin önünde havaya ateş açarak dışarı çıkmalarını istedi. Bunun üzerine kayınpeder Cevdet Küntaş ve kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, konuşmak için kapıya çıktı. Bu sırada damat Murat Bayram ateş açtı. Kayınpeder Cevdet Küntaş ve kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Mahallenin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Fesih Küntaş hayatını kaybetti, Kayınpeder Cevdet Küntaş’ın ise tedavisi sürüyor. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerince aranan damat Murat Bayram, isimleri öğrenilemeyen babası ve amcasının kaldığı Fabrika Mahallesi’ndeki 3 katlı ev Bayram ailesi tarafından terk edildi.