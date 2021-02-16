Diyarbakır'da sokak ortasında kardeşi tarafından öldürüldü! Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İFADESİNDE 'NAMUS MESELESİ' DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez’in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜLİSTAN, BABASI VE AKRABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde 7 yıl önce bir evlilik yaptığını belirten Gülistan, yaşadıklarını şöyle anlatmış:

"2014 yılında yaptığım evlilik nedeniyle Almanya’ya gittim. 2015 yılında da eşimle anlaşmazlık sonucu ayrıldık. Geçen aya kadar da Almanya'da babamla Almanya’daki evimizde yaşamaya devam ettim. Ancak bu 5 yıllık sürede sürekli olarak babam baba psikolojik şiddet uyguluyordu. Bana 'Boşandın. Namusumuzu kirlettin. İki paralık ettin' diyordu. En son dayanamadım ve geçen ay Almanya'dan Diyarbakır'a geldim. Burada otelde kalmaya başladım. Bir gün akrabamız olan Adil S., beni Diyarbakır'da görmüş. Ben onu görmedim. Babamı arayarak, 'Kızını Diyarbakır'da gördüm. Burada kötü yola düşmüş' demiş. Bunun üzerine babam Diyarbakır'a gelince beni buldu ve Adil'in bana söylediklerini söyledi. İkna etti ve Bursa'da bulunan diğer evimize gitmek için bilet aldık."