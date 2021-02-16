Diyarbakır'da sokak ortasında kardeşi tarafından öldürüldü! Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı.
Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez’in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.
İfadesinde 7 yıl önce bir evlilik yaptığını belirten Gülistan, yaşadıklarını şöyle anlatmış:
"2014 yılında yaptığım evlilik nedeniyle Almanya’ya gittim. 2015 yılında da eşimle anlaşmazlık sonucu ayrıldık. Geçen aya kadar da Almanya'da babamla Almanya’daki evimizde yaşamaya devam ettim. Ancak bu 5 yıllık sürede sürekli olarak babam baba psikolojik şiddet uyguluyordu. Bana 'Boşandın. Namusumuzu kirlettin. İki paralık ettin' diyordu. En son dayanamadım ve geçen ay Almanya'dan Diyarbakır'a geldim. Burada otelde kalmaya başladım. Bir gün akrabamız olan Adil S., beni Diyarbakır'da görmüş. Ben onu görmedim. Babamı arayarak, 'Kızını Diyarbakır'da gördüm. Burada kötü yola düşmüş' demiş. Bunun üzerine babam Diyarbakır'a gelince beni buldu ve Adil'in bana söylediklerini söyledi. İkna etti ve Bursa'da bulunan diğer evimize gitmek için bilet aldık."
Gülistan'ın ifadesinin devamında, "Otogardayken babamın Adil'le konuştuğunu duydum. Babam Adil’e, Gülistan’la konuşup ikna ettim. Şimdi otobüse biniyoruz. Urfa da mola yerine yaklaşınca sana haber veririm gelir bizi alırsın arabayla dediğini duyunca polisi aradım. Sonra polisler gelerek beni babamın yanından aldılar. Sonrasında da 3 gün kadar devlete ait güvenli evde kaldım. Daha sonra da kadın sığınma evine yerleştirildim. Babamın telefonunu da engellediğim için bana ulaşamadı" dediği öğrenildi.
İfadesinde babasının ve Adil S.’nin kendisini öldürmesinden korktuğunu belirten Gülistan Şaylemez'in, "Dışarda yürürken yanıma tanımadığım biri geldi. Bana Adil ve babamın beni öldüreceklerini söyledi. 'Sen kaçmaya devam et. Nereye kadar kaçacaksın' dedi. Ben de 'Sen kimsin?' diye sorduğumda cevap vermeyen şahıs yanımdan ayrıldı. Ben babamın ve Adil S’nin beni öldürmesinden korkuyorum. Babam ve Adil S’den şikayetçiyim" diyerek kadın sığınma evine gitmek istediğini belirttiği öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 19.17'de olayın meydana geldiği sokakta Gülistan, kardeşi Abdullah Şaylemez ile birlikte bir süre yürüdüğü anlar yer aldı. Saat 19.18'de ise kardeş Şaylemez'in sokakta arkasına bakıp, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA