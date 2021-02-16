HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da sokak ortasında kardeşi tarafından öldürüldü! Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da sokak ortasında kardeşi tarafından öldürüldü! Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

16.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da dün akşam sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili kardeşi çıktı. Cinayetten 3 saat sonra yakalanan Abdullah Şaylemez'in, emniyetteki ilk ifadesinde, ablasını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Gülistan Şaylemez'in, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan Gülistan'ın öldürülmeden önce kardeşi ile birlikte bir süre yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı.

3 SAATTE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

İFADESİNDE 'NAMUS MESELESİ' DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez’in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜLİSTAN, BABASI VE AKRABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde 7 yıl önce bir evlilik yaptığını belirten Gülistan, yaşadıklarını şöyle anlatmış:

"2014 yılında yaptığım evlilik nedeniyle Almanya’ya gittim. 2015 yılında da eşimle anlaşmazlık sonucu ayrıldık. Geçen aya kadar da Almanya'da babamla Almanya’daki evimizde yaşamaya devam ettim. Ancak bu 5 yıllık sürede sürekli olarak babam baba psikolojik şiddet uyguluyordu. Bana 'Boşandın. Namusumuzu kirlettin. İki paralık ettin' diyordu. En son dayanamadım ve geçen ay Almanya'dan Diyarbakır'a geldim. Burada otelde kalmaya başladım. Bir gün akrabamız olan Adil S., beni Diyarbakır'da görmüş. Ben onu görmedim. Babamı arayarak, 'Kızını Diyarbakır'da gördüm. Burada kötü yola düşmüş' demiş. Bunun üzerine babam Diyarbakır'a gelince beni buldu ve Adil'in bana söylediklerini söyledi. İkna etti ve Bursa'da bulunan diğer evimize gitmek için bilet aldık."

3 GÜN GÜVENLİ EVDE KALMIŞ

Gülistan'ın ifadesinin devamında, "Otogardayken babamın Adil'le konuştuğunu duydum. Babam Adil’e, Gülistan’la konuşup ikna ettim. Şimdi otobüse biniyoruz. Urfa da mola yerine yaklaşınca sana haber veririm gelir bizi alırsın arabayla dediğini duyunca polisi aradım. Sonra polisler gelerek beni babamın yanından aldılar. Sonrasında da 3 gün kadar devlete ait güvenli evde kaldım. Daha sonra da kadın sığınma evine yerleştirildim. Babamın telefonunu da engellediğim için bana ulaşamadı" dediği öğrenildi.

'YANIMA BİRİ GELDİ 'SENİ ÖLDÜRECEKLER' DEDİ

İfadesinde babasının ve Adil S.’nin kendisini öldürmesinden korktuğunu belirten Gülistan Şaylemez'in, "Dışarda yürürken yanıma tanımadığım biri geldi. Bana Adil ve babamın beni öldüreceklerini söyledi. 'Sen kaçmaya devam et. Nereye kadar kaçacaksın' dedi. Ben de 'Sen kimsin?' diye sorduğumda cevap vermeyen şahıs yanımdan ayrıldı. Ben babamın ve Adil S’nin beni öldürmesinden korkuyorum. Babam ve Adil S’den şikayetçiyim" diyerek kadın sığınma evine gitmek istediğini belirttiği öğrenildi.

ÖLDÜRÜLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KARDEŞİ İLE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 19.17'de olayın meydana geldiği sokakta Gülistan, kardeşi Abdullah Şaylemez ile birlikte bir süre yürüdüğü anlar yer aldı. Saat 19.18'de ise kardeş Şaylemez'in sokakta arkasına bakıp, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜLİSTAN1

GÜLİSTAN2

GÜLİSTAN3

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldıMutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğiz

İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

Feci ölüm! Ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!

Son Dakika: 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Son bir haftada en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.