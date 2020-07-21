HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi

Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi Son dönemlerin en sıcak gününün yaşandığı Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken çocuklar da koronavirüs salgınını dinlemeyip Anzele suyuna koştu.

Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi

Son dönemlerin en sıcak günlerini yaşayan Diyarbakır’da, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcakların etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar koronavirüs salgının da etkisiyle evlerine çekilirken, çocuklar Anzele Parkı'nın yolunu tuttu. Çocuklar burada kendilerini serin suya bırakırken, dışarıda bulunan az sayıda vatandaş da sur dipleri ve gölgelik alanı tercih etti.

AW071994_09

Sıcaklardan bunalıp Anzele Parkı'nın serin suyuna gelen Furkan Güneş, çok sıcak olduğunu, bunaldığını ve serinlemek için buraya geldiğini ifade etti.

58 yaşındaki vatandaş Mahmut Tokalı ise sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek "Böyle bir sıcaklığa ilk kez şahit oluyorum. Serinlemek için ağaçlık alanları tercih ediyorum" dedi.

AW071994_12

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Müezzinoğlu'ndan flaş talep: Araştırılsın, suç varsa dava açılsınMüezzinoğlu'ndan flaş talep: Araştırılsın, suç varsa dava açılsın
Raşitizm: Nedenleri, belirtileri, tedavisiRaşitizm: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Bomba olay! Eşi genç kadını beğenince...

Bomba olay! Eşi genç kadını beğenince...

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
İzmir’de bir orman yangını daha

İzmir’de bir orman yangını daha

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: İddia araştırılsın, suç varsa dava açılsın

Müezzinoğlu'ndan flaş talep: Araştırılsın, suç varsa dava açılsın

İzmir'de cinsel saldırı dehşeti! Polis her yerde onu arıyor

İzmir'de cinsel saldırı dehşeti! Polis her yerde onu arıyor

Gözyaşlarına boğulmuştu! Yalanı ortaya çıktı

Gözyaşlarına boğulmuştu! Yalanı ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Yardımcısı Meşe: Koronavirüsle ilgili 12 aşı çalışması var, 5'i deney aşamasında

'Koronavirüsle ilgili 12 aşı çalışması var, 5'i deney aşamasında'

'Ayasofya'da kayıp eserler var' iddialarına yanıt

'Ayasofya'da kayıp eserler var' iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.