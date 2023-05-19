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  4. Diyarbakır'da uyuşturucu çetesine operasyon! Bastonlu çete üyesi böyle görüntülendi

Diyarbakır'da uyuşturucu çetesine operasyon! Bastonlu çete üyesi böyle görüntülendi

19.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullanan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 7kişi gözaltına alındı. Kurye olarak kullanılan kişinin bastonla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin, 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurye ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. Kurye olarak kullanılan kişinin bastonla yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Diyarbakır uyuşturucu

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