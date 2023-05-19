Diyarbakır'da uyuşturucu çetesine operasyon! Bastonlu çete üyesi böyle görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin, 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurye ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. Kurye olarak kullanılan kişinin bastonla yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

