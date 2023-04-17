Diyarbakır'dan Bodrum'a gelen depremzede trafik kazasında yaşamını yitirdi

Bodrum'daki kaza, saat 22.30 sıralarında Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Turgutreis istikametine giden O. Y. (20) yönetimindeki otomobil, Ortakent Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride savrulup, metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede toplanan vatandaşların çalışmaları izlemesi dikkat çekti. Polis, otomobil sürücüsü O. Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

3 GÜN ÖNCE İŞE GİRMİŞ

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfettin Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir'in Diyarbakır'da oturduğu evin depremde hasar görmesi sonucu Bodrum'a geldiği ve 3 gün önce çalışmak üzere oto yıkamacının yanında işe başladığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA-AA)

