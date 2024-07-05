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  4. Diyarbakır Havalimanı’nda yürüyen merdiven kazası! Birbirlerinin üzerine düştüler…

Diyarbakır Havalimanı’nda yürüyen merdiven kazası! Birbirlerinin üzerine düştüler…

05.07.2024 10:18
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05.07.2024 10:18
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Geçtiğimiz günlerde İzmir metrosunun yürüyen merdivenlerinde yaşanan kazanın bir benzeri bu kez de Diyarbakır Havalimanı'nda yaşandı. Havalimanındaki yürüyen merdiven durunca vatandaşlar birbirlerinin üzerine düştü. O anlar kameralara yansıdı…

Diyarbakır'da hacıları karşılamak için gelenlerin havalimanında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle fazla yüke dayanamayan yürüyen merdiven durunca, üstündekiler birbirlerinin üzerine düştü. Olayda 1'i hamile 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’nda meydana geldi. Hacıları karşılamak için havalimanına gelenler yoğunluk oluşturunca yürüyen merdivenlerden biri yüke dayanamayarak durdu. Merdivenin durmasıyla dengesini kaybedenler zincirleme olarak birbirlerinin üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi ayağındaki zedelenme nedeniyle, 1 hamile kadın da tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yürüyen merdiven kazası kamerada Yürüyen merdiven kazası kamerada

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Diyarbakır yürüyen merdiven havalimanı kaza
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