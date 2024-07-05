Diyarbakır Havalimanı’nda yürüyen merdiven kazası! Birbirlerinin üzerine düştüler…

Diyarbakır'da hacıları karşılamak için gelenlerin havalimanında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle fazla yüke dayanamayan yürüyen merdiven durunca, üstündekiler birbirlerinin üzerine düştü. Olayda 1'i hamile 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’nda meydana geldi. Hacıları karşılamak için havalimanına gelenler yoğunluk oluşturunca yürüyen merdivenlerden biri yüke dayanamayarak durdu. Merdivenin durmasıyla dengesini kaybedenler zincirleme olarak birbirlerinin üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi ayağındaki zedelenme nedeniyle, 1 hamile kadın da tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





