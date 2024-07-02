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  4. İzmir'deki 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'deki 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

02.07.2024 10:57
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02.07.2024 10:57
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İzmir Metro'sunda dün yaşanan ve 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yürüyen merdivenin aniden aksi yönde hareket ettiği ve yolcuların yuvarlanarak birbirleri üzerine düştüğü görüldü. İşte o anlar!

Dün İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda korkunç bir yürüyen merdiven kazası meydana gelmişti. 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca, daha önce de yine Üçyol Metro ve İZBAN Halkapınar İstasyonu’nda benzer kazalar meydana gelmişti.

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11 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11’i dengesini kaybederek düşmüştü.

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DÜŞMEMEK İÇİN ÇABALASALAR DA BAŞARAMADILAR

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Öte yandan, 30.09.2023 yılında, İZBAN Halkapınar İstasyonu’nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düşmüş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Üçyol Metro İstasyonu’nda 30.12.2023 yılında meydana gelen bir başka yürüyen merdivenin bir anda geriye sardığı kazada ise 5 kişi yaralanmıştı.

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(İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İzmir yürüyen merdiven kaza
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