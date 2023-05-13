DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Bağlar seçim sonuçları, Kayapınar seçim sonuçları, Sur seçim sonuçları, Yenişehir seçim sonuçları, Bismil seçim sonuçları, Çermik seçim sonuçları, Çınar seçim sonuçları, Çüngüş seçim sonuçları, Dicle seçim sonuçları, Eğil seçim sonuçları, Ergani seçim sonuçları, Hani seçim sonuçları, Hazro seçim sonuçları, Kocaköy seçim sonuçları, Kulp seçim sonuçları, Lice seçim sonuçları, Silvan seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Diyarbakır seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Diyarbakır seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Diyarbakır seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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