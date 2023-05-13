HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

13.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, Diyarbakır seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Diyarbakır seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz...

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Bağlar seçim sonuçları, Kayapınar seçim sonuçları, Sur seçim sonuçları, Yenişehir seçim sonuçları, Bismil seçim sonuçları, Çermik seçim sonuçları, Çınar seçim sonuçları, Çüngüş seçim sonuçları, Dicle seçim sonuçları, Eğil seçim sonuçları, Ergani seçim sonuçları, Hani seçim sonuçları, Hazro seçim sonuçları, Kocaköy seçim sonuçları, Kulp seçim sonuçları, Lice seçim sonuçları, Silvan seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Diyarbakır seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Diyarbakır seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

1

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Diyarbakır seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

3

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

4

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

5

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

6

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anları! Tekme-tokat birbirlerine girdilerDehşet anları! Tekme-tokat birbirlerine girdiler
2 yıl önceki yangında yeni gelişme! 100 bin lira karşılığında yapmış... Bu mesaj yakalattı2 yıl önceki yangında yeni gelişme! 100 bin lira karşılığında yapmış... Bu mesaj yakalattı
Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır diyarbakır seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.