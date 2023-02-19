Diyarbakır Valisi Su’dan ev sahiplerine uyarı! 'Gerekli yasal işlem yapılacak'

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzedelere yardımcı olunması için ev sahiplerini uyardı.
Vali Su, paylaşımında “Değerli ev sahipleri; evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen yardımcı olalım. Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Değerli ev sahipleri;— Ali İhsan Su (@aliihsansu_) February 19, 2023
Evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen Yardımcı olalım.
Bu zor süreçte birbirimize destek olalım
Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır.
.
Kaynak: DHA