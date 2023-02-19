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Diyarbakır Valisi Su’dan ev sahiplerine uyarı! 'Gerekli yasal işlem yapılacak'

19.02.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle kentte fahiş fiyat isteyen ev sahiplerini uyardı. Vali Su yaptığı açıklamada "Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Su’dan ev sahiplerine uyarı! 'Gerekli yasal işlem yapılacak'

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzedelere yardımcı olunması için ev sahiplerini uyardı.

"GEREKLİ YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR"

Vali Su, paylaşımında “Değerli ev sahipleri; evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen yardımcı olalım. Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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