Diyarbakır'da kardeş kavgası: 1 ölü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ağabeyini öldürdü.
Alınan bilgiye göre, İkiçeltik Mahallesinde oturan Bahri Çiçek (45) ile ağabeyi Abdulkadir Çiçek (39) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler silahla birbirlerine ateş etti. Olayda yaralanan ağabey Bahri Çiçek, kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kaçan Abdulkadir Çiçek'in yakalanması için çalışma başlattı.
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