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Diyarbakır'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Lice kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Agit Soro Celal Gök Diyarbakır İçişleri Bakanlığı terörist

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