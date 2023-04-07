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Diyet öğle yemeği alternatifleri önerileri: Diyette öğle yemeğinde ne yenir, öğle yemeği diyet menüsü nasıl olmalıdır?

19.03.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile beraber daha az hareketli bir yaşam ve yanlış beslenme düzenleri ortaya çıkmaktadır. Bu da şeker, kolesterol, kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok hastalığı beraberinde getirmektedir. Bu tür hastalıklardan korunmak ve daha sağlıklı bir hayat sürmek diyete başvuran pek çok kişi bulunmaktadır. Alışkanlıklarını değiştirmek isteyen kişilere özel diyet listeleri oluşturulması önemlidir.

Diyet öğle yemeği alternatifleri önerileri: Diyette öğle yemeğinde ne yenir, öğle yemeği diyet menüsü nasıl olmalıdır?

Sağlıksız bir beslenme düzeni kişilerin hem kilo almasına hem de pek çok hastalığa maruz kalmalarına neden olmaktadır. Günümüzde diyet yapmanın temel amacı da kilosu yüksek olan kişilerin ideal kilosuna ulaşmak istemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber fit bir görünüm elde etmek ve psikolojik olarak da daha iyi hissetmek amacıyla diyetler uygulanmaktadır. Dengeli ve sağlıklı bir diyet programı ile tüm bu istenilenlere ulaşmak mümkün olmakla birlikte bu programlar daha iyi bir uyku ve daha iyi alışkanlıklar da kazandırmaya yardımcı olmaktadır.

Diyette öğle yemeğinde ne yenir?

Günümüzde her ne kadar diyet yapmanın aç kalmaktan geçtiği düşünülse de doğru ve dengeli bir diyet programı ile yeterli beslenme sağlanabilmektedir. Bu programlar kişiye ve sahip olduğu niteliklere göre değişmektedir. Bir uzman kontrolünde hazırlanması önem taşıyan diyet öğle yemeği tarifleri oldukça önemlidir. Öğle yemeğinin diyet sürecinde uygulanan beslenme programlarında önemli bir yeri bulunmaktadır. Günümüzde her ne kadar geçiştirilse de oldukça önem taşıyan öğle yemeği diyet yapanlar için farklı seçenekler karşımıza çıkmaktadır. Bu seçenekler arasında pek çok sağlıklı alternatifler de mevcuttur. Hem doyurucu hem de az kalorili öğle yemeği olarak karşımıza çıkan bu alternatiflerden bazıları şu şekildedir:

  • Fırınlanmış kabak mücveri
  • Sebzeli tavuk
  • Peynirli salata
  • Izgara, fırın ya da buğulama balık
  • Mercimek köftesi
  • Omlet
  • Çorba (detoks çorbası da olabilir)
  • Yulaf
  • Smoothie
  • Fırınlanmış patates
  • Hindi göğsü
  • Nohut, mercimek, ıspanak ya da yoğutlanmış kabak salatası
  • Sebze yemekleri (fırında ya da güveçte olabilir)

Öğle yemeği için vakit bulamayan, hızlı bir şekilde yemek zorunda kalan ya da öyle isteyen kişiler peynirli bir tost ile öğünü değerlendirebilmektedir. Bununla birlikte 4 ya da 5 yemek kaşığı yoğurdun içine 3 yemek kaşığı kadar yulaf ve çeşitli kuru meyvelerden ilave ederek tüketmek de bir seçenek olabilmektedir.

Öğle yemeği diyet menüsü nasıl olmalıdır?

Kilo verme amacı taşıyan her beslenme listesinde bulunan besinlerin yeterli düzeyde ve dengeli bir oranda bulunması oldukça önemlidir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet programından yağ, protein, karbonhidrat, mineral, vitamin ve vücut yapı taşlarını meydana getiren diğer tüm besin kaynaklarını barındırması beklenmektedir. Böyle bir diyet programı vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardımcı olmaktadır. Önemli olan bir diğer husus ise hazırlanan programın esnek bir yapıda olmasıdır. Sadece tek bir besine bağlı kalarak hazırlanan programlar sürdürülebilirliğini kaybetmektedir. Bundan dolayı diyet listeleri mümkün olduğunca çeşitlendirilmelidir.

Hazırlanan beslenme programlarında kilo vermeye ya da daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek isteyen kişinin cinsiyeti, yaşı, beslenme ile ilgili alışkanlıkları, maddi durumu, çalışma şartları gibi pek çok etmen göz önünde bulundurulmaktadır. Programlarda yer alan yemeklerin pratik ve kolay ulaşılabilir olması da daha uygulanabilir bir diyet sağlama açısından önemlidir. Bu listelerde denge oldukça mühimdir. Besin grupları belirli günlere bölünerek tüketimi sağlanır.

Diyet öğle yemeği alternatifleri nelerdir?

Diyet listeleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu tür programlara başlamadan önce bir uzman kontrolünden geçmek ve ona göre bir liste oluşturmak verimli sonuçlar almak adına önem taşımaktadır. Genel hatlarıyla örnek olabilecek diyet öğle yemeği alternatiflerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • 1 kâse mercimek çorbası, balık ızgara, bol salata, 1 dilim kadar tam tahıllı ya da kepekli ekmek
  • 4 tane köfte ızgara, bol salata, 1 bardak ayran, 6 yemek kaşığı kadar tam buğday unundan yapılmış makarna
  • 2 tane ızgara ya da fırınlanmış tavuk but, zeytinyağlı bol salata, 1 kâse cacık, 1 dilim kadar tam tahıllı ya da kepekli ekmek
  • 8 yemek kaşığı kadar etli kurubaklagil, 1 kâse yoğurt, 6 yemek kaşığı kadar bulgur
  • Izgara pirzola, bol salata, ½ kadar yoğurt, 1 dilim tam tahıllı ya da kepekli ekmek
  • 8 yemek kaşığı kadar etli nohut yemeği, 1 kâse cacık, bol salata, 6 yemek kaşığı kadar esmer pirinç
  • Fırınlanmış balık, bol yeşillikli salata, 2 dilim kadar tam tahıllı ya da kepekli ekmek
  • 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağlı sebze yemeği, 2 bardak ayran ve bol salata

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