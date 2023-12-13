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Diyet yaparak zayıflanamayanlar dikkat! Bir de bunu deneyin, göbek yağlarınızı cayır cayır yakacak

13.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Vücut yağ oranının erkeklerde yüzde 25; kadınlarda ise yüzde 30'u geçmesi obezite ile ilişkilendiriliyor. Zayıflamak için sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmanın önemli olduğunu vurgulayanlar uzmanlar, bilhassa kışın evde geçirilen vaktin uzaması nedeniyle abur cubur tüketiminde artış yaşanabildiğini belirtti. Kilo alan kişileri yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve hareketsizlik daha da zorluyor. Öte yandan uzmanlar göbek yağlarının çözümü için mucize bir tarif öneriyor.

Diyet yaparak zayıflanamayanlar dikkat! Bir de bunu deneyin, göbek yağlarınızı cayır cayır yakacak

Aralık ayı ile birlikte soğuk havalar iyice etkisini göstermeye başladı. Yaz aylarında daha fit görünmek için şimdiden beslenme düzenine dikkat etmek gerekli. Öte yandan birçok uzman da düzenli tüketildiğinde kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri açıklamaya devam ediyor. İşte, göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak o mucize yöntem...

KİLO

GÜNDE 1 BARDAK İÇMENİZ YETERLİ!

Kronik rahatsızlığınız yoksa ve hamile ya da emziren anne değilseniz elma sirkeli karışım ile göbek yağlarınıza veda edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı balı 1 bardak suya ekleyip karıştırın ve her sabah aç karna için.

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SAĞLIK İÇİN OLDUKÇA YARARLI

Uzmanlar sirkedeki asetik asidin sağlığa son derece yararlı olduğunu vurguluyor.

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KİLO SORUNUNUZUN ÖNÜNE GEÇECEKSİNİZ!

Öte yandan kilo sorununu yok ederek hayatınızda yeni bir sayfa açmanın başka yolları da mevcut.

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EGZERSİZ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Koşunun yanı sıra tempolu bir yürüyüş de kilo verme sürecinde faydalı oluyor. Uzmanlar, düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyorlar.

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Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmak mümkün. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabilirsiniz.

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Tempolu yürüyüşlerde ara vermemeye dikkat edin. Bu durum daha kolay kilo vermenizi sağlayacak.

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Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor.

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Haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirten uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

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