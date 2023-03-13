Dize ozon tedavisi nasıl yapılır, diz kireçlenmesinde ozon tedavisi nedir? Diz ağrısında ozon tedavisi işe yarar mı, ağrıyı geçirir mi?

Dizde meydana gelen ağrı pek çok nedenden kaynaklanabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda bu ağrı daha sık görülebilir. Ancak ozon tedavisi ile dizdeki ağrının şiddeti minimuma indirgenebilir ve yaşam standartları artırılabilir. Dize ozon tedavisi uygulandığında kan dolaşımını hızlandırdığı, kaslarda biriken toksinleri temizleyip kasları yumuşattığı, damarları yenilediği ve yeniden yapılandırma başlattığı için ağrıyı alabilir.

Dize ozon tedavisi nasıl yapılır?

Dize ozon tedavisi oldukça zahmetsiz bir işlemdir; çünkü ameliyat gerektirmez. Ayrıca kısa sürdüğü için pek çok hastaya uygulanır. Dize ozon uygulaması, diz eklemine ya da kasların içine uygun dozda lokal şekilde ozon gazı enjekte etme şeklindedir. Ozon enjeksiyonu, daralmış eklemi açarak hareket etmesini sağlar ve ağrıyı giderir. Dize ozon tedavisi uygulanırken majör, minör, lokal, torba, subkutan, sauna gibi farklı yöntemler tercih edilebilir.

Diz ozon tedavisi ağrıyı geçirir mi?

Diz ozon tedavisi, özellikle dizde meydana gelen ağrı durumlarını ortadan kaldırmak için kullanılır. Bazen çeşitli tedavileri tamamlayıcı olarak bazense tek başına ozon tedavisine başvurulabilir. Bunun için kişinin diz ağrısının şiddetine, yaşına, sağlık durumuna bakılarak karar verilir. Ağrının günlük hayatta rahatsız edici olması ancak herhangi bir işi yapmaya engel olmaması gibi bir durum varsa, dize ozon enjeksiyonu tek başına yeterli bir tedavi olabilir. Ancak ağrının şiddeti çok fazlaysa ve uzun sürüyorsa, farklı bir ağrı tedavisinin yanında ozon enjeksiyonu destekleyici nitelikte tercih edilebilir.

Diz kireçlenmesinde ozon tedavisi nedir?

İnsan vücudunda kireçlenmenin en çok görüldüğü yerlerden biri dizlerdir. Çünkü vücudun ağırlığını taşıyan dizler, bir süre sonra hasara uğrayıp kireçlenebilir. Ancak bu kireçlenmeyi gidermek için çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Diz kireçlenmesi için ozon tedavisi de oldukça etkili bir yöntemdir. Dizin içine enjekte edilen ozon gazı, kireçlenmenin kaynağına etki edebilir. Bu sayede ağrı ve şişkinlik belirtileri de ortadan kaldırılabilir. Aynı zamanda kireçlenmenin olduğu bu bölgede yenilenme de meydana gelebilir. Ozon tedavisi eklemlerdeki iltihabın kurutulmasını da sağladığı için diz kireçlenmesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak öne çıkar.



