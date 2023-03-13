Ozon tedavisi hangi hastanelerde yapılıyor, SGK karşılıyor mu? Ozon tedavisi hangi bölüm bakar?

Ozon tedavisi almak isteyen kişiler bu tedavinin hangi bölümde yapıldığını merak etmektedir. Hangi hastanelerin hangi bölümlerinde ozon tedavisi yapıldığını araştırmak oldukça önemlidir. Her ne kadar alternatif ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi de olsa sağlık alanında kullanılan bir tedavidir. Bu nedenle tedaviye başlamadan öne mutlaka bir araştırma yapılmalıdır.

Ozon tedavisi hangi bölüm bakar?

Ozon tedavisi bir tamamlayıcı ve alternatif teknik olduğu için özel bir bölüm tarafından yürütülmez. Dolayısıyla tedaviye başlamadan önce bilgi almak için hangi hastalığınız varsa o bölümün hekimine danışmalısınız. İlgili hastalığın tedavisi için doktorun ozon tedavisi önerip önermeyeceği hakkında bilgi alabilirsiniz. Doktorunuz onay verdikten sonra sizi anesteziyoloji ve reanimasyon, algoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, su altı hekimliği ve hiperbank tıp alanında çalışan uzmanlara yönlendirir.

Ozon tedavisi hangi hastanelerde yapılıyor?

Ozon tedavisi için hastanelerde genellikle özel bir bölüm bulunmaz. Bu tedaviyi farklı sağlık branşlarında çalışan uzman hekimler uygulayabilir. Ancak son zamanlarda devlet ve özel hastanelerde ozon tedavi merkezleri açılmaya başlanmıştır. Bunun için hastane ile iletişime geçerek ozon tedavisi sağlayıp sağlamadıklarını öğrenebilirsiniz.

Ayrıca bu alanda uzman hekimlerin açtığı özel kliniklerde de ozon tedavisi almanız mümkündür. Ancak mutlaka güvenilir ve uzman bir hekime başvurarak bu tedaviyi almanız gerekir. Aksi takdirde tedavinin yan etkileri ile karşılayabilirsiniz.

Ozon tedavisi SGK karşılıyor mu?

SGK’nın ozon tedavisini karşılayıp karşılamadığı oldukça merak edilmektedir. Ozon tedavisi SGK tarafından karşılanmaz ancak SGK’nın karşıladığı bazı ozon tedavi yöntemleri de vardır. SGK anlaşmalı ozon tedavisi için kriter bu tedavinin hangi amaçla kullanıldığıdır. Çünkü bazen ozon tedavisi hastalıkların tedavisinde başvurulması gereken çok etkili bir yöntem olarak öne çıkabilir. Hastalığın ne olduğu ve tedavinin uygulanma amacı, bu tedavinin SGK kapsamında olup olmadığını belirler.

Eğer ozon tedavisi kozmetik ve estetik amaçlı yapılıyorsa, bu durumda SGK kapsamında değerlendirilmez. Ancak eklem ağrısı, bel fıtığı, diyabet gibi çeşitli hastalıkların tedavisi için ozon uygulamasına başvurulacaksa SGK bu tedaviyi karşılar. Doktordan doktora göre de bu tedavinin SGK kapsamında olup olmadığı değişebilir.



