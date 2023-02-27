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Dizilere konu olmuştu! Deprem sonrası Asi Nehri 10-15 metre kaydı, Melekli Köyü'nün yönü değişti... Gören şaşırıp kaldı

27.02.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin adeta coğrafyasını değiştirdi. Hatay'dan geçen Asi Nehri'nin yatağı deprem nedeniyle değişirken, fay hattının geçtiği güzergâh boyunca nehir yeni kollara ayrıldı. Asi Nehri'nin hemen yanındaki Melekli Köyü, 5-10 metre kayarken; vatandaşlar depremden sonra köyün yönünün değiştiğini söylüyor.

Dizilere konu olmuştu! Deprem sonrası Asi Nehri 10-15 metre kaydı, Melekli Köyü'nün yönü değişti... Gören şaşırıp kaldı

En çok yıkımın yaşandığı Hatay'da depremin yarattığı hasar gün geçtikçe yeni detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Şehir merkezi Antakya'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta bulunan Melekli Köyü'nün yakınlarından geçen Asi Nehri'ndeki değişim dikkat çekti.

ASİ NEHTİ, 10-15 METRE KAYDI YENİ KOLLAR OLUŞTURDU

Deprem nedeniyle; Lübnan'dan çıkıp, Hatay üzerinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin 10-15 metre kaydığı, yeni kollar oluştuğu ve nehrin yeni yatağı oluştuğu belirtiliyor.

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DİZİLERE, FİLMLERE KONU OLMUŞTU

CNN Türk'te yer alan habere göre; bir dönem dizilere, filmlere de konu olan Asi Nehri çevresinde yaşayan vatandaşlar, önce bir patlama olduğu iddiasında bulundu.

DEV YARIKLAR HER ŞEYİ YUTTU

Nehrin kaydığını belirten vatandaşlar, oluşan yarıkların her şeyi yuttuğunu söyledi.

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'DEPREM SONRASI KÖYÜN YÖNÜ DEĞİŞTİ'

Fay hattının bulundukları bölgeden geçtiği belirtilirken, köylüler 'deprem sonrası köyün yönü değişti' iddiasında bulundu.

Savaş alanına dönen köyün 5-10 metre kaydığı belirtilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Asi Nehri Hatay

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