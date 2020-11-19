HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon üretimi çok fazla atık ortaya çıkartıyor

Dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon üretimi çok fazla atık ortaya çıkartıyor

19.11.2020 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon üretimi çok fazla atık ortaya çıkartıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefon üretirken ise 86 kilogram atık ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın 21-29 Kasım'da "Görünmez Atık" temasıyla kutlanacağını anlattı.

Hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, insanların ürünleri alıp kullandıklarını, ancak bu ürünlerin üretim sürecinde ortaya çıkan atıkları bilmediklerini vurguladı.

BÜYÜK BİR DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TONLARCA ATIK ÇIKARTIYOR

Karaosmanoğlu, atık ayak izlerinin iklim değişimine etkileri ve maliyetlerinin bilinmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bütün insanlar görünmez atıkları azaltmak için harekete geçmeli. Atıklarımızı azaltmaz için insanlık olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Tüketirken görmediğimiz atıklar, üretimlerde tonlarca oluşuyor ve iklimimizi değiştiriyor. Ürünler hafif olsa da gerçek ağırlıkları, büyük bir dizüstü bilgisayar üretirken 1200, bir akıllı telefonda üretirken 86 kilogram atık ortaya çıkıyor. Atıkların önüne geçmek için üreticilerin, tüketicilerin, karar vericilerin hep birlikte hareket ederek görünmez atıkları azaltması için harekete geçmesi gerekiyor. Daha sürdürülebilir yaşamalı, sürdürülebilir üretim ve tüketim yapmalıyız. Tüketim davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Yaşamımızdaki ürünler için ömür uzatma, yeniden kullanma, onarım, kiralama, paylaşma, ikinci el satın alma, bilinçli satın alma, verimli kullanma-tüketim gibi kavramlar hep gündemimizde olmalı."

Microsoft Surface Book mermiyi engelledi, hayat kurtardı iddiası!Microsoft Surface Book mermiyi engelledi, hayat kurtardı iddiası!

"ALIŞVERİŞTE İHTİYAÇLARIMIZA GÖRE PLANLANMIŞ MİKTARDA ÜRÜNLER SATIN ALALIM''

Görünmez atıkların günlük yaşantıda azaltılmasının önemli olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Ofisimizde kullandığımız kağıtları ikinci yüzlerini tekrar kullanmak için biriktirelim. Yazıcı kartuşlarını yeniden doldurup kullanalım, kendi kupamız ile çay, kahve içelim. Alışverişte ihtiyaçlarımıza göre planlanmış miktarda ürünler satın alalım. Etiketleri okuyarak, mümkünse ekoetiketli ürünleri seçelim. Daha az ambalajlı, mümkünse büyük boyutlu ve yeniden doldurulabilir ürünleri tercih edelim. Evimizde de tek kullanımlık ürünleri tercih etmeyelim, onaralım ve yeniden kullanalım. Kullanmaktan vazgeçtiğimiz giysi, mobilya, kırtasiye gibi ürünleri arkadaşlarımıza, derneklere verelim. Görünmez atıkları azaltırsak cebimize de katkı yaparız."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Çalışanlardan ünlü şirkete açık mektup!Çalışanlardan ünlü şirkete açık mektup!
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Galaxy S22 ailesi hakkında ilk bilgiler geldi

Galaxy S22 ailesi hakkında ilk bilgiler geldi

POCO, yeni telefonu POCO M3 için tarih verdi

POCO, yeni telefonu POCO M3 için tarih verdi

Laboratuvar ortamında oda sıcaklığında elmas üretildi

Artık onun da yapayı var!

PlayStation 5 Türkiye'de satışta! İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

PlayStation 5 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Uygun fiyatlı katlanabilir: Samsung Galaxy Z Flip Lite geliyor!

Twitter'daki paylaşım ses getirdi! Uygun fiyatlısı yolda

Facebook moderatörleri şirkete açık mektup yazdı: Hayatlarımız riske atılıyor

Çalışanlardan ünlü şirkete açık mektup!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.