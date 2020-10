Microsoft Surface Book mermiyi engelledi, hayat kurtardı iddiası!

Microsoft Surface Book serisi ile dizüstü bilgisayar üretiminde bulunuyor. Ülkemizde resmi yollarla satılmayan Surface Book serisi, sert magnezyum alaşımlı bir kasadan oluşuyor ve böylece Microsoft'un iddiasına göre bazı darbelere karşı dayanıklı bir hale geliyor. Fakat Aaron isimli bir Twitter kullanıcısının başından geçtiğini söylediği olay, dayanıklılık konusunda Microsoft'u bile şaşırtabilecek cinsten.

MsPowerUser'da yer alan habere göre Aaron isimli bir Twitter kullanıcısı, Microsoft Surface Book'unun bir mermiyi durdurduğu iddia etti. Aaron, apartmanında sıkılan kör bir merminin bilgisayarına isabet ettiğini, mermiden yara almadan kurtulduğunu, Surface Book'un kendisinin hayatını kurtardığını söyledi. Aaron, Surface Book'un son halini de paylaşarak yaşadığı olaya dair kanıt niteliğinde bir fotoğraf da paylaştı.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb