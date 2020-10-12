Microsoft Surface Book mermiyi engelledi, hayat kurtardı iddiası!

Microsoft Surface Book serisi ile dizüstü bilgisayar üretiminde bulunuyor. Ülkemizde resmi yollarla satılmayan Surface Book serisi, sert magnezyum alaşımlı bir kasadan oluşuyor ve böylece Microsoft'un iddiasına göre bazı darbelere karşı dayanıklı bir hale geliyor. Fakat Aaron isimli bir Twitter kullanıcısının başından geçtiğini söylediği olay, dayanıklılık konusunda Microsoft'u bile şaşırtabilecek cinsten.

MİCROSOFT SURFACE BOOK'A MERMİ İSABET ETTİ

MsPowerUser'da yer alan habere göre Aaron isimli bir Twitter kullanıcısı, Microsoft Surface Book'unun bir mermiyi durdurduğu iddia etti. Aaron, apartmanında sıkılan kör bir merminin bilgisayarına isabet ettiğini, mermiden yara almadan kurtulduğunu, Surface Book'un kendisinin hayatını kurtardığını söyledi. Aaron, Surface Book'un son halini de paylaşarak yaşadığı olaya dair kanıt niteliğinde bir fotoğraf da paylaştı.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb — Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020

Surface Book'un ekranında delik açıldığını gördüğümüz fotoğrafta, merminin dizüstü bilgisayarın klavyesini ve mousepad'ini de delip geçtiği fark ediliyor.

YAŞANANLAR KURGU MU YOKSA GERÇEK Mİ?

Twitter üzerinden yapılan bu paylaşım sonrası Aaron'a yaşananların bir kurgudan ibaret olduğuna dair eleştiriler yöneltildi. Aaron ise yaşadığının bir kurgudan ibaret olmadığını söylemeye devam etti. Aaron'un söz konusu tweet'inde etiketlediği Microsoft'tan veya Microsoft Help'ten ise olaya karşı herhangi bir paylaşım yapılmadı. Mermiye gelirsek, Aaron merminin alt dairesinde silahını temizleyen birisi tarafından yanlışlıkla ateşlendiğini düşünüyor.

