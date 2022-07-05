HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı: Oy vereceğini belirten birçok insan oldu; ama...

Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı: Oy vereceğini belirten birçok insan oldu; ama...

05.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde aday olan Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Namık Kaya, sıfır oy aldı. Dodurga seçmeni olmadığı için kendisi de oy kullanamayan Kaya, "Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu; ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı." diye konuştu.

Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı: Oy vereceğini belirten birçok insan oldu; ama...

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga'nın belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi. AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise seçimde oyların yüzde 87'sini alarak kazandı. DSP adayı Namık Kaya da oy alamadı.

SIFIR OY ALDI: BEN BÜTÜN İNSANLARA ULAŞTIM

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan DSP'li Namık Kaya, Çankırılı olduğunu, daha önce kentte DSP'den milletvekili adayı olduğunu ve o dönem seçim çalışmalarında Dodurga'da bulunduğunu söyledi. Belediye başkanlığı seçimine de Çankırılı ve Dodurga'yı bilen biri olarak DSP'dan katıldığını belirten Kaya, "Ben orada seçmen değilim, Ankara’da seçmenim dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga’da oy kullanamazdım. O yüzden orada benim oyum yok. Ben bütün insanlara ulaştım. Hazırladığım broşürlerle projelerimi anlattım. Kendimi tanıttım. Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu; ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı. Benim orada akraba, çevrem ve ailem olmadığı için oy kullanacak kimse olmadı" dedi.

'HEM ŞİKAYETÇİLER HEM OY VERDİLER'

Namık Kaya, AK Parti'nin yüzde 90'lar düzeyinde oy almasının beklenen bir şey olmadığını belirterek, "Son 10 gündür orada çalışıyoruz; akın akın otobüslerle insanlar geliyor. Özellikle İstanbul’da Dodurga seçmeni. Onlar Dodurga’daki seçimin kaderini değiştirdi. Dodurga’daki görüştüğümüz insanlar hayat pahalılığından şikayetçi; sonuçta hem şikayetçiler hem de AK Parti’ye yüzde 90 oy çıktı. Konuştuğumuz insanlar, bizden çok onlar hayat şartlarından ve pahalılığından yakınıyor. Dodurga geri kalmış bir yer. Bunu en çok oradaki insanlar söylüyor. Seçim sürecine girmeden önce Dodurga’ya gittiğimde meydanda önceden olmayan iş makinesi, kepçe, çöp aracı, otobüs orada halka gösterildi. Vatandaşa 'AK Parti burada kazanırsa bunlar sizindir' denildi" diye konuştu.

fdfd

'YABANCI GÖRÜLDÜM'

DSP'nin seçim yolculuğunda zayıf kalmadığını dile getiren Kaya, "Güzel bir yarış oldu. Diğer adaylarımız da katıldılar. Türkiye Değişim Partisi adayı, Memleket Partisi adayı, Deva Partisi’nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm. Dodurga’nın sorunlarına en iyi çözümle giden aday bendim. Kazanan arkadaşımıza başarılar dileriz. Ben tekrar Dodurga’ya gideceğim. Zaman zaman orada olacağım. Oradaki halkla tekrar görüşeceğim. Dodurgalı değilim; ama Çankırılıyım dolayısıyla Çankırı’nın her yerindeki siyaset beni ilgilendiriyor. 3 defa Çankırı milletvekili adayı olarak seçime katıldım, Çankırı belediye başkanı adayı olarak katıldım. Çankırı’yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım" dedi.

Günlerce konuşulmuştu! Halil Falyalı suikastında flaş detaylar... Annesinin hesabından gönderilmişGünlerce konuşulmuştu! Halil Falyalı suikastında flaş detaylar... Annesinin hesabından gönderilmiş

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halının arasından servet çıktı! Tam 6 bin 600 dolar...Halının arasından servet çıktı! Tam 6 bin 600 dolar...
Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklamaKulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama
Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdüYasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü
Anahtar Kelimeler:
seçim Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

İlginizi Çekebilir

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.